No Instagram, Maraisa ostenta decotão e abdômen sarado

Maraisa deixou seguidores babando nessa segunda-feira, 21, com cliques de seu final de semana. Nas fotos, a cantora exibe sua barriga tanquinho em look escolhido para se apresentar no Farraial, festival sertanejo que aconteceu em São Paulo (SP) no sábado, 19.

“Obrigada, Farraial. Que sábado maravilhoso!”, escreveu a cantora, na legenda da publicação em seu Instagram. A dupla de Maiara recebeu mais de 28 mil curtidas e centenas de comentários de fãs apaixonados.

“Infartei depois dessa foto”, brincou um seguidor. “Monumento!”, escreveu outro.

Confira:

