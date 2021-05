No Instagram, Eder responde críticas à idade do elenco: ‘Sub-40 tá on’ O atacante de 34 anos, assim como outros veteranos da equipe, foi alvo de muitas críticas quando anunciado pelo clube devido à sua idade. Relembre casos e veja a resposta

Após a conquista do Campeonato Paulista de 2021, o atacante Eder, do São Paulo, respondeu às críticas feitas à idade de alguns jogadores do elenco. Em seu Instagram, o atleta de 34 anos postou uma foto de Miranda, Daniel Alves e Hernanes, veteranos do elenco, com a legenda ‘Sub-40 tá on’.

Em março, após o Tricolor anunciar a contratação dos veteranos Miranda, de 36 anos, e Eder, de 34, um jogador da base postou em seu instagram um desabafo sobre a falta de oportunidade para os jovens, alegando, de maneira irônica, que o clube estava montando um tibe Sub-40.

A postagem repercutiu muito na época e o jogador se desculpou pelo ocorrido. Desde então, os veteranos do São Paulo tiveram atuações de destaque na campanha do título do Campeonato Paulista de 2021.

Eder, que perdeu jogos por lesão, chegou a estrear com gol diante do São Caetano. Miranda foi o capitão da conquista, levantando a taça e sendo crucial para o título. Daniel Alves, que ficou de fora da final, foi um dos melhor jogadores do campeonato.

Após a final, durante as comemorações, Eder decidiu responder às críticas de forma humorada, mas bem ousada.

Dentre os jogadores da foto, apenas Miranda entrou em campo na final, sendo titular e capitão. Eder e Hernanes ficaram no banco durante os 90 minutos e, lesionado, Daniel foi cortado da partida.

O São Paulo se consagrou campeão paulista pela 22ª vez em sua história e deu fim a um jejum de títulos que durava quase nove anos.

