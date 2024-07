No IICA, Agricultura pede redução de barreiras comerciais nas Américas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 19:35 Para compartilhar:

O Ministério da Agricultura defendeu a redução das barreiras comerciais nas Américas para exportação de produtos agropecuários. O pleito do governo brasileiro foi apresentado durante a 44ª Reunião Ordinária do Comitê Executivo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) na Costa Rica, informou a pasta em nota. “O comércio entre nossos países ainda está muito aquém do seu potencial. Precisamos reduzir barreiras e restrições para aproveitarmos ao máximo nossas capacidades”, disse o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, durante participação no evento.

Perosa destacou ainda, segundo o Ministério, que as prioridades do Brasil no G20 são focadas em práticas sustentáveis, inovação tecnológica e parcerias internacionais que “assegurem a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico da região”. O IICA é uma organização internacional formada pelos 34 países membros das Américas, voltada à cooperação na agricultura da região.

Durante a reunião do IICA, os países americanos discutiram também uma proposta de criação do Fundo Hemisférico para a Resiliência e a Sustentabilidade da Agricultura das Américas.