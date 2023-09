No hospital, Preta Gil retira sonda nasogástrica e recebe visitas: ‘Tudo indo bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 17:32 Compartilhe

Preta Gil, de 49 anos, retirou neste sábado, 2, a sonda nasogástrica que precisou colocar por conta de uma obstrução intestinal. Em stories no Instagram, a cantora também comentou sobre as visitas iluestres que recebeu nos últimos dia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Tirei a sonda, tomei banho, passei corretivo. Recebi visita hoje, surpresa. Ontem foi visita surpresa da Ivete [Sangalo, cantora] e da Cynthia [Sangalo, irmã de Ivete], hoje Angélica e Luciano [Huck]. Eu estava aqui ‘desaplaudidíssima’, mas tudo bem, a vida é assim, sem flltro”, comentou Preta Gil.

Na sequência, a artista comentou sobre seu quadro de saúde. “Tirei a sonda, tô mega feliz. O Dr. Frederico [Teixeira Junior, médico que acompanha Preta Gil] falou que tá superseguro, tá tudo indo bem. Já estou comendo, já estou fazendo a digestão muito bem, então eles tiraram. Menos um tubo para eu poder dormir”, comemorou.

“Agora estou vendo o The Town, porque neste final de semana tudo é The Town, né, minha gente?”, disse.

Recuperação após cirurgia

No último dia 16 de agosto, Preta Gil passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino, após um longo tratamento com quimioterapia. Na quinta-feira, 31, a contora precisou voltar a usar uma sonda nasogástrica, devido a uma obstrução intestinal.

“Como a gente tem a bolsinha de ileostomia, o trânsito foi todo desviado. Acontece que eu tive uma obstrução intestinal, que me deu como se fosse uma prisão de ventre. As fezes não foram para a bolsinha, ficaram acumuladas, e isso me deu enjoo, vômito”, relatou.

“Para drenar melhor o estômago, o líquido, voltou a sonda nasogástrica. E é isso, estou indo fazer uma tomografia, e já volto. Acho que expliquei direito, bora que bora, um dia de cada vez”, finalizou a artista.

A cirurgia para retirada do câncer no intestino durou 14 horas e envolveu uma histerectomia total abdominal, que significa a remoção do útero.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias