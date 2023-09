No hospital, Kevinho desabafa sobre tratamento de sua mãe: ‘Começa a tão temida quimio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2023 - 20:47 Compartilhe

O funkeiro Kevinho, 24 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira, 27, registros ao lado da mãe no hospital. Sueli Azevedo foi até o Sírio-Libanês para realizar sua primeira quimioterapia.

Em uma publicação no Feed, o cantor relembrou o diagnóstico, a cirurgia e os exames feitos até o momento na matriarca, que também retirou, recentemente, um nódulo na mama.

“Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, cirurgia e diversos exames. Hoje minha rainha começa a tão temida ‘quimioterapia’! Saber que esses medicamentos vão te deixar com diversos efeitos colaterais me dói, porém sabemos que é uma dose de vida a cada sessão para que essa doença não volte nunca mais!”, iniciou ele na legenda da publicação.

“Trabalho e compromissos nunca vão ser mais importantes que você. Tu és a minha maior riqueza e a pessoa mais importante da minha vida. Estarei contigo pra sempre e você sempre vai ser minha prioridade!”, finalizou.

