No hospital, Fabiana Justus explica afastamento das redes sociais: ‘Estou num momento complexo’

A influenciadora Fabiana Justus, 37, que trata uma leucemia desde janeiro deste ano, explicou o motivo do afastamento de suas redes sociais. Precisando ir todos os dias ao hospital, ela contou que ficou um tempo offline após ajuda ao Rio Grande do Sul, por também estar vivendo um momento complexo no tratamento da doença.

“Oiê, ontem dei uma bela sumida. Confesso que após ajudar o Rio Grande do Sul, acabei ficando mais out, porque está muito triste ver tudo. Ainda mais em um momento complicado, né, que também estou nesse momento complexo da minha vida. Fiquei curtindo offline com minha família, assim, para não ficar mais triste. A gente tem que ver tudo, mas a gente também tem que cuidar da nossa cabeça, sabe? Então divulguei, ajudei como pude, vou continuar ajudando, mas ontem precisei dessa distância um pouquinho da internet, sabe?”, disse Fabiana, na manhã desta quarta-feira, 8,

“Estou aqui no hospital novamente, estou vindo essa semana todos os dias, na verdade, para tomar um remédio de manutenção. Começou ontem, e terei que tomar todo mês, uma semana por mês, por um bom tempo ainda, mas é uma manutenção. Então, é tudo na programação e dentro do protocolo dos meus médicos. E é justamente para manter as coisas boas do jeito que estão”, destacou ela, nos Stories do Instagram.

“Então, essa semana estou tendo que vir todos os dias, além dos dias do acompanhamento, que venho toda terça e sexta fazer acompanhamento. Mas aí, essa semana estou vindo todo dia. Hoje são uns 15 minutos ou 20 minutos, e aí já vou sair. Eles só estão preparando a medicação, vou tomar e aí vou ir para casa, mas só para dividir com vocês”, completou a filha de Roberto Justus.

Mesmo após ter recebido alta do transplante de médula óssea, Fabiana Justus ainda tem que voltar algumas vezes no hospital para consultas e acompanhamento médico.