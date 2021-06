No Guarani, Tony ressalta competitividade na atual edição da Série B Jogador entende que, apesar do último resultado contra o Operário ter sido excelente, é preciso que o Bugre se mantenha concentrado

O Guarani segue invicto na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano já que soma quatro pontos em duas rodadas disputadas. Porém, o meia Tony, um dos mais experientes do elenco com 35 anos de idade, aproveitou para ressaltar a dificuldade que o torneio ainda irá proporcionar ao Bugre.

– O nosso início foi bom, mas precisamos entender que o campeonato vai ser de muita dificuldade e precisamos manter essa média de pontuação para buscarmos o nosso objetivo. É momento de ter sabedoria e jogar da forma com que o torneio pede – destacou.

Remanescente do estadual, o meia ainda citou as valências do elenco que foi montado para a segunda divisão do futebol brasileiro.

– Acho nosso grupo bem equilibrado. Temos alguns atletas mais velhos, porém com nível físico, técnico e mental ótimos. Além dos jovens, que sabem o que querem e seguem focados no torneio. Quem souber lidar com todas as adversidades do campeonato irá se sobressair. Acredito muito no potencial do grupo que está sendo formado esse ano – destacou.

– O nosso objetivo sempre vai ser brigar na parte de cima da tabela. Estamos focados e pensando em fazer algo grande com essa camisa. Eu, particularmente, só penso em acesso. Sei o quanto isso será importante para o prosseguimento da minha carreira porque no futebol precisamos nos provar a cada dia e aqui não vai ser diferente – completou o atleta.

O Guarani volta a campo diante do Náutico na próxima sexta-feira (11), às 21h30 (de Brasília) atuando no Brinco de Ouro.

