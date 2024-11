No G20, Biden pede ‘alívio a países sobrecarregados por dívidas’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2024 - 14:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 19 NOV (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta terça-feira (19) um alívio aos países que são afetados por dívidas e a injeção de recursos em suas economias.

A declaração do democrata foi dada durante o discurso no segundo e último dia da cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

“Devemos continuar a dar alívio aos países que estão sobrecarregados por dívidas e a colocar dinheiro nas suas economias”, declarou ele.

Além disso, o primeiro presidente americano em exercício a visitar a floresta Amazônica aproveitou para reforçar que “as florestas são algumas das ferramentas mais poderosas e preciosas na luta contra as mudanças climáticas”.

“A história está nos observando”, afirmou Biden, acrescentando que “o clima é a maior ameaça existencial para a humanidade”.

Durante sua visita a Manaus no último domingo (17), o democrata anunciou um pacote de ajuda a iniciativas de conservação da Amazônia, como parte de seu programa nacional de combate às mudanças climáticas. Entre os recursos, ele divulgou o investimento de mais US$ 50 milhões para o fundo da Amazônia.

