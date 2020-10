No G-4, Paraná recebe o pressionado Náutico Tricolor e Timbu se enfrentam na Vila Capanema, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), Vila Capanema

Na Vila Capanema, Paraná e Náutico se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela 14ª rodada da Série B.

E MAIS:

Como chegam



O Tricolor tem se consolidado neste começo de torneio como uma das forças. Apesar da derrota na jornada passada, o Paraná é o quarto colocado, com 22 pontos.

Do outro lado do duelo está o Náutico, que após viver uma alta com Gilson Kleina, vem de duas derrotas que derrubaram a equipe na classificação. Para não conviver com o fantasma da queda, o Timbu precisa vencer.

