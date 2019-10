No Focus, mercado prevê corte de 0,50 ponto porcentual na Selic no Copom

Os economistas do mercado financeiro projetam corte de 0,50 ponto porcentual da Selic (a taxa básica de juros) nesta semana, no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central que está agendado para a terça-feira, 29, e para a quarta-feira, 30. Depois, o colegiado promoveria novo recuo de 0,50 ponto porcentual, em dezembro. Com isso, a taxa, atualmente em 5,50% ao ano, atingiria novo piso histórico, de 4,50% ao ano.

Pelas projeções, que fazem parte do Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, atualizado nesta segunda-feira, 28, a Selic permaneceria em 4,50% ao ano de dezembro de 2019 a fevereiro de 2021, quando a taxa básica passaria por elevação de 0,25 ponto porcentual, para 4,75% ao ano.

Em setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC cortou a Selic em 0,50 ponto porcentual, de 6,00% para 5,50% ao ano. Foi o segundo declínio consecutivo da taxa básica. No comunicado sobre a decisão, o BC avaliou que o cenário externo, apesar de incerto, está favorável para países emergentes.

Além disso, reconheceu avanços nas reformas econômicas e divulgou projeções comportadas de inflação para 2019 e 2020. Neste contexto, a instituição também indicou que pode promover novos cortes na Selic.