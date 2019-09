No Fluminense, Maracanã é esperança contra a degola

Com risco de rebaixamento de 56% antes da rodada, segundo o matemático Tristão Garcia, o Fluminense precisa somar metade dos pontos que disputará até o fim do Campeonato Brasileiro para chegar à meta ideal para a fuga da degola (45 pontos). E as próximas rodadas serão decisivas para esse objetivo: dos próximos dez jogos, oito serão no Rio de Janeiro, a começar com o Santos nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã.

Além dos santistas, o Tricolor pegará em casa o Grêmio, domingo, e depois Bahia, Athletico-PR, Chapecoense e Vasco. Também jogará no Rio, mas como visitante, os clássicos com Botafogo e Flamengo, no Maracanã. Durante todo o mês de outubro, o time só viajará para fora do Rio para pegar Cruzeiro e Ceará.

“Muito importante nesse momento jogar na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Tenho certeza que eles irão nos apoiar e juntos sairemos dessa”, disse Nino, que retorna à equipe após cumprir suspensão.

Mas para fazer valer essa vantagem de disputar 24 pontos no Rio, o Fluminense precisará melhorar seu desempenho. Terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos conquistados em dez jogos (aproveitamento de 36,6%), o Tricolor também não venceu como visitante na cidade (perdeu por 2 a 1 para o Vasco) e agora jogará contra Flamengo e Botafogo com torcida em menor número.

“Na situação em que nos encontramos, a parte mental é muito importante e faz diferença. Nosso time tem muitos jogadores experientes e um técnico também. Na hora do jogo essas lideranças vão aparecer, para que possamos manter a parte mental e isso nos ajude”, garantiu Nino.