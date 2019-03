No Flamengo, Léo Duarte elogia Vasco e prevê ‘grande clássico’ para sábado

Na véspera do clássico de sábado diante do Vasco, o zagueiro Léo Duarte fez questão de elogiar o rival, que está invicto na temporada. O jogador do Flamengo exaltou a “consistência” do adversário do confronto no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio, mas se mostrou confiante na vitória do time rubro-negro.

“O Vasco tem se mostrado muito consistente, muito regular. Vai ser um grande clássico. Acho que estamos preparados e, com humildade, podemos tirar essa invencibilidade deles. É isso que esperamos, com a ajuda da nossa torcida”, declarou nesta sexta-feira.

Apesar da análise, a tendência é que Léo Duarte não atue no fim de semana. Com a Libertadores como prioridade e tentando minimizar o desgaste às vésperas do duelo de quarta-feira com a LDU, no Maracanã, pela competição, o técnico Abel Braga deve levar o Flamengo a campo com uma escalação quase inteira reserva.

Se repetir o time que trabalhou na quinta, Abel escalará o time rubro-negro com: César; Rodinei, Thuler, Hugo Moura e Trauco; Piris da Motta, Ronaldo, Vitinho, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Vítor Gabriel.

Mesmo sem querer confirmar a escalação, Léo Duarte apostou nos meias Arrascaeta e Everton Ribeiro para fazerem a diferença no sábado. “O time ganha. A qualidade que os dois têm com a bola no pé é diferente. Eles são diferenciados e se entendem muito bem”, elogiou.