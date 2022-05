No Fla-Flu, Paulo Sousa completará 30 jogos pelo Flamengo com respaldo de Landim, mas pressionado Em busca de afirmação, Rubro-Negro jogará o Fla-Flu às 18h deste domingo

Paulo Sousa completará 30 jogos à frente do Flamengo no clássico deste domingo, contra o Fluminense, o algoz na final do Carioca e que o clube ainda não venceu nesta temporada, em três jogos – duas derrotas e um empate. A pressão externa tem sido elevada, inclusive com vaias da torcida após as últimas três vitórias no Maracanã, mas Rodolfo Landim tem respaldado o treinador nos bastidores.





O presidente do Flamengo não estará presente no Fla-Flu, já que se encontra em Paris para assistir à final da Liga dos Campeões, porém já comunicou ao departamento de futebol que aposta no embalo do trabalho de Paulo Sousa, independente do resultado no clássico.

Para o jogo deste fim de semana, além da responsabilidade de dar uma “resposta” contra o arquirrival, o Mister terá que definir a melhor estratégia para atacar, seja com Pedro e Gabigol novamente no comando de ataque ou não, e se Hugo seguirá entre os titulares.

Ao menos em relação ao goleiro, a tendência é que o camisa 45 ganhe uma nova chance. Ou seja, as intensas cobranças das arquibancadas e falhas recentes não devem mudar os planos da comissão técnica.

Por falar em cobranças, nem mesmo as três vitórias seguidas no Maracanã (contra Universidad Católica, Goiás e Sporting Cristal) evitaram as vaias ao time de Paulo Sousa. Na sequência no Rio, o jogo contra o Flu será o de maior exigência e um teste essencial, pois pode, em caso de uma vitória convincente, amparar o pressionado português. Ou deixá-lo nas cordas se houver um novo revés.

Os números de Paulo Sousa no Flamengo:

Jogos – 29

Vitórias – 18

Empates – 7

Derrotas – 4

Aproveitamento – 70,1%

Gols marcados – 56

Gols sofridos – 25

