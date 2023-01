Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 0:11 Compartilhe

O Corinthians, em uma partida bastante complicada, conseguiu passar para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Wesley, nos minutos finais de jogo, fez o único gol da partida contra o Comercial-SP. Com o triunfo, o Alvinegro da capital continua com 100% de aproveitamento na competição.





Agora, o próximo obstáculo das Crias do Terrão será o Sport, pela terceira fase da Copinha. A partida acontecerá no sábado, às 19h30 (de Brasília), em Araraquara.



THIAGO, O NOME DO PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros 45 minutos não merecem muito destaque. A partida não foi tão desanimada, mas não aconteceram lances, lesões ou cartões que pudessem, de fato, mudar a história do jogo. Na maior parte do tempo, o Corinthians propôs o jogo e conseguiu boas finalizações, mas elas apenas consagraram o goleiro Thiago. Em dado momento, o Comercial começou a causar mais perigo na primeira etapa, mas a pressão não se prolongou por muito tempo.





ALTERAÇÕES TENTAM BOTAR FOGO NO JOGO

Felipe Augusto, artilheiro do Corinthians na competição, entrou para botar fogo no jogo. Arriscou batidas, fez boas movimentações e buscou incendiar a torcida corintiana. Contudo, tal efeito não se prolongou e dissipou-se com o decorrer do confronto.

ALÍVIO CANCELADO

Após algumas boas tentativas do Comercial na segunda etapa, o Corinthians encontrou o gol com Felipe Augusto depois de uma disputa confusa de cabeça na área adversária. Contudo, o bandeira enxergou, em um lance bastante ajustado, o impedimento de Meer. Obviamente, isso gerou a revolta dos corintianos, mas nada pode ser feito com a ausência do VAR.

GOL HEROICO

Quando tudo parecia destinado para as penalidades máximas, Wesley arriscou uma jogada pela esquerda, aos 48 minutos do segundo tempo. O camisa 18 ajeitou a redonda para a perna direita após limpar a marcação e, de fora da área, mandou o chute colocado para encontrar o cantinho do goleiro Thiago. Foi o gol salvador corintiano no ‘apagar das luzes’.





FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1×0 COMERCIAL-SP

Data e hora: 12 de janeiro de 2023, às 21h45

Estádio: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Rodrigo Meirelles Bernardo e Felipe Camargo Moraes

Analista de vídeo: Osny Antonio Silveira

Cartões Amarelos: Kayke (’13/2ºT) para o Corinthians. Oliveira (’28/2ºT) para o Comercial

Cartões Vermelhos: não houve

Gol: Wesley, aos ’48/2ºT (1-0)

CORINTHIANS (Técnico: Danilo Andrade)

Kauê; Caipira, João Pedro, Murillo e Vitor Meer; Thomas (Gabriel Moscardo, ’26/2ºT), Matheus Araújo e Breno Bidon (Juninho); Pedrinho (Wesley, intervalo), Kayke (Felipe Augusto, intervalo) e Arthur Sousa (Higor, ’26/2ºT)

COMERCIAL-SP (Técnico: Juninho Nogueira)

Tiago; Lucca, Oliveira, Pedro Boarato e Igor; Matão, Lima e Mian (Bruno Feijó, ’42/2ºT); Gabriel Chiari (Pablo, ’15/2ºT), Cauã e Matheus Teixeira (Robert, ’31/2ºT)

