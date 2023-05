‘No final dessa estrada, tem uma cura me esperando’, diz Preta Gil sobre câncer

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/05/2023 - 17:26 Compartilhe

Preta Gil atualizou os fãs sobre seu estado de saúde neste domingo, 30. A cantora, que foi diagnosticada com câncer no intestino, revelou nas redes sociais que viajou para São Paulo para realizar uma bateria de exames.

Preta contou ainda que conheceu seu cirugião. “Olá, meus amores. Estou aqui, depois de uma semana muito importante nesse meu processo de cura, fui a São Paulo e conheci o cirurgião que vai me operar futuramente”, iniciou.







“Vou começar, em uma semana, meu tratamento com radioterapia e quimioterapia oral. Estou entusiasmada e esperançosa, com muita certeza de que no final dessa estrada tem uma cura me esperando”, disse.

No final do vídeo, a cantora inspirou os fãs e foi surpreendida com a irmã, Bela Gil, dizendo que a ama. “Olha para o lado da pessoa que você está e diz que a ama, hoje, aqui, agora”, concluiu.

