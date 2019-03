No Facebook, Bolsonaro fala em aposentadoria para políticos no teto do INSS

Ao defender em transmissão ao vivo no Facebook a necessidade da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 7, que os políticos vão se aposentar pelo teto do INSS. “O parlamentar vai se aposentar com o teto do INSS, em torno de R$ 5,8 mil, assim como as demais categorias”, disse o presidente.

Ao lado de dois generais, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, Bolsonaro voltou a afirmar que os militares estarão sujeitos a novas regras “respeitando as especificidades da categoria”.

De acordo com Bolsonaro, a reforma da Previdência “desagrada a algumas pessoas”, mas ela é necessária para que o País invista em emprego, segurança, saúde e educação.

Ele também apresentou uma cartilha para facilitar o entendimento da reforma da Previdência. O material foi feito pela Secretaria de Comunicação e o Ministério da Economia.

Na mesma transmissão, Bolsonaro defendeu que a aprovação em plenário da Medida Provisória que reforça o caráter facultativo da contribuição sindical.