No exterior, Pacheco desfalcará atos de Lula sobre 8 de Janeiro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desfalcará os atos preparados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para relembrar os dois anos dos ataques golpistas às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023. O senador disse, em nota distribuída a jornalistas, que o motivo é uma viagem ao exterior.

“Em razão de viagem ao exterior, programada anteriormente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não poderá participar dos eventos programados para a próxima quarta-feira, em Brasília, em lembrança aos dois anos do 8 de Janeiro. O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), primeiro vice-presidente da Casa, representará o Senado nas cerimônias”, afirmou o presidente do Senado.

Lula realizará uma série de atos sobre o tema na manhã da quarta-feira, 8.

Serão reapresentadas as obras de arte danificadas durante os ataques – elas passaram por restauração.

Também haverá discursos de políticos e um abraço simbólico à Praça dos Três Poderes .