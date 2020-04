No Estado do Rio, Covid-19 já causou a morte de 402 pessoas; 15 delas hoje

Chegou a 402 o número de mortes causadas pela contaminação do coronavírus e 4.675 o de infectados confirmados no Estado do Rio de Janeiro, segundo boletim da secretaria estadual de Saúde liberado neste domingo.

Outros 182 óbitos estão sendo investigados e também podem ter sido causados pela Covid-19. Apenas na manhã e tarde de hoje, morreram 15 pessoas.

Ao todo, em 68 dos 92 municípios fluminenses foram registrados casos da doença e em 38 deles, óbitos.

Segundo o governo do Estado, a incidência da doença continua sendo maior na capital, onde já foram confirmados 3,12 mil casos, seguida de Niterói (212), Duque de Caxias (182), Nova Iguaçu (171) e Volta Redonda (146). Na outra ponta, das cidades com menor incidência, de apenas um caso registrado, estão Areal, Cantagalo, Carapebus, Itatiaia, Mendes, Pinheiral, Porciúncula, Rio das Flores, São João da Barra e Silva Jardim.

O Rio de Janeiro lidera também o ranking dos municípios com mais registros de mortes. Desde o início da pandemia, foram 245. Duque de Caxias, na baixada fluminense, vem em seguida, com 35. Em Niterói foram 14, Nova Iguaçu, 13, São João do Meriti, 8, e em Belford Roxo, Mesquita e São Gonçalo, 7.