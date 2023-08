‘No Estado de Goiás não temos nem vamos ter invasões de terras’, diz Caiado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 17:10 Compartilhe

São Paulo, 17 – O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), enalteceu nesta quinta-feira, 17, a política de segurança pública de seu Estado, que, segundo ele, vem inibindo invasões de propriedades e permitindo que produtores rurais voltem a ficar em suas fazendas. “No Estado de Goiás não temos nem vamos ter invasões de terras. No nosso Estado não existe tese de invasão de terra”, afirmou ele durante painel do AgroForum, evento realizado pelo BTG Pactual em São Paulo.

Do mesmo painel, participaram os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil).

Freitas também abordou o tema da invasão de terras, afirmando que o governo paulista pretende promover a regularização fundiária no Estado. “No dia 14 de setembro, vamos entregar milhares de títulos a pequenas, médias e grandes propriedades e a assentados do MST”, contou.

Freitas informou que das 415 mil propriedades rurais do Estado de São Paulo, 386 mil já têm alguma etapa de avaliação do CAR concluída e que o plano é automatizar o processo de avaliação do CAR para zerar os processos.

Assim como Caiado, Freitas também falou em “posição enérgica contra a criminalidade”. “Não permitiremos invasão de terras.”

