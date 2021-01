No ‘Esporte Espetacular’, Casagrande entrevista Marinho, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro No programa, Carol Barcellos conta como será a temporada 2021 do 'Verão Espetacular'

O jogador que mais participou de gols do Campeonato Brasileiro. O mais caro e um dos mais escalados no Cartola FC. Vice-artilheiro da competição, Marinho balançou a rede por 15 vezes e deu seis assistências, sendo líder nesta estatística. No primeiro “Esporte Espetacular” de 2021, que vai ao ar neste domingo o atacante do Santos é o convidado do quadro “Casão FC”.

Na conversa com Casagrande, ele conta como se preparou para ter a temporada mais destacada da carreira.

– Mesmo quando a pandemia começou, eu falava que seria o melhor ano da minha vida profissional. Em meio a tanta dificuldade, a tanta coisa ruim acontecendo no mundo, eu me concentrei e sabia que iria fazer um grande ano. Não é sorte. É fruto de muito trabalho. A pandemia me ensinou muito. Aliás, tem me ensinado diariamente – diz Marinho, que fechou 2020 com 22 gols marcados.

Também no domingo, a repórter Carol Barcellos traz todos os detalhes de mais uma temporada do “Verão Espetacular”, que começa no dia 10. Serão oito eventos entre janeiro e março, incluindo provas de motocross, skate, futebol freestyle e surfe – sem público por causa da pandemia.

– O “Verão Espetacular” traz a alegria do esporte, alto astral e boas energias, coisas que estamos precisando ainda mais neste momento. Fico muito feliz por participar mais uma vez deste movimento, na estação do ano mais apaixonante de todas – diz Carol Barcellos.

