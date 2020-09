No Engenhão, Botafogo e Vasco fazem prévia do clássico pela Copa do Brasil

Botafogo e Vasco duelam neste domingo, às 20h30, em busca de consistência e também com a ideia de diminuir as oscilações no Campeonato Brasileiro. No clássico, válido pela décima rodada, o time alvinegro quer vencer para encerrar uma sequência negativa e abrir vantagem da zona de rebaixamento. Já o time cruzmaltino joga para retornar ao G-4.

O clássico no Brasileirão será uma prévia do confronto entre os rivais pela quarta fase da Copa do Brasil. Em dez dias, Botafogo e Vasco vão se enfrentar três vezes, já que, além do compromisso neste domingo, os jogos de ida e volta do torneio nacional eliminatório estão marcados para os dias 17 e 23 deste mês.

O Botafogo amarga um jejum de cinco partidas sem triunfar. A última vez que saiu de campo com os três pontos foi quando derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, em partida da quarta rodada. Desde então, em cinco jogos, empatou quatro vezes e perdeu uma. Essa série somando apenas um ponto impediu que a equipe desse um salto na tabela. Com isso, tem nove pontos e, no momento, briga na parte de baixo.

O Vasco, que chegou a ser líder, continua disputando as primeiras posições. No entanto, caiu de rendimento e conseguiu apenas um resultado positivo nas últimas cinco partidas. O revés na rodada anterior para o Atlético-GO deixou o time estacionado nos 14 pontos, fora do G-4 e mais longe dos líderes.

O Botafogo terá mudanças na busca para reencontrar o caminho das vitórias. O único – mas importante – desfalque é Salomon Kalou. O marfinense foi liberado para participar de sua formatura pela Escola de Negócios de Lyon, na França. O compromisso já estava previsto no contrato do jogador.

Por outro lado, o técnico Paulo Autuori poderá utilizar Gatito Fernández, Honda e Luis Henrique. Os três foram preservados na rodada anterior e devem reassumir a titularidade. O atacante é o mais cotado para ficar com a vaga de Kalou. Resta saber quem jogará ao seu lado no ataque. Matheus Babi e Pedro Raul disputam a posição. Há também a possibilidade de o técnico desfazer o esquema com três zagueiros e mandar a campo um time mais ofensivo.

No meio, Luiz Otávio deve sair para a entrada de Honda. Fora Kalou, a equipe não tem desfalques novos. Os laterais Guilherme Santos, Marcinho e Lucas Barros já estavam no departamento médico.

VASCO – Acostumado a ter de quebrar a cabeça para escalar o time diante dos desfalques recentes, o técnico Ramon aguarda para saber se poderá contar com Andrey e Vinícius. Os dois têm problemas musculares. O volante sentiu a coxa direita e o atacante, a panturrilha esquerda. É improvável que a dupla tenha condições de jogo.

Para o meio, as opções são Marcos Junior e Carlinhos. Na frente, Ygor Catatau é o mais cotado para formar o trio ofensivo com Talles e Cano. Bruno César corre por fora. Em contrapartida, o treinador tem a volta de Benítez, preservado do último duelo em razão do desgaste físico. Responsável pela criação, o argentino fez muita falta no revés para o Atlético-GO.

Ramon também poderá contar com os zagueiro Ricardo Graça, Werley e Breno. O trio voltou aos treinos na última quarta-feira depois de cumprir isolamento por ter testado positivo para a covid-19.

Graça deve ser titular ao lado do jovem Miranda, já que o capital Leandro Castán, com um edema na coxa, segue fora. A extensa lista de baixas ainda tem Guilherme Parede e Lucão, que ainda estão afastados por terem sido diagnosticados com o novo coronavírus, Bruno Gomes, suspenso, Juninho e Cláudio Winck, ambos com lesão na coxa direita. O último negocia sua ida ao Marítimo, de Portugal.

