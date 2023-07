No ‘Encontro’, Karinah lança registro visual de ‘Recomeçar’ em parceria com Neguinho da Beija-Flor

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 14:50 Compartilhe

Karinah segue divulgando o seu álbum, de tom festivo, ‘Aglomerou’. Nesta segunda-feira, 24, a estrela do samba, já consagrada entre grandes nomes do gênero, participou do ‘Encontro’, da TV Globo, e lançou o registro visual da faixa ‘Recomeçar’, que tem a participação mais que especial de Neguinho da Beija-Flor.

A canção, lançada originalmente pelo sambista nos anos 1980, foi totalmente repaginada, abraçando a estética do sambachic. O vídeo traz ambientes intimistas de estúdio e pode ser visto no canal oficial da artista no YouTube. Já a música, está disponível em todas as plataformas digitais de áudio.

“As participações deste álbum são mais que especiais, porque são pessoas que a vida me presenteou. Acredito que é um encontro de almas aqui neste plano. São pessoas que fazem parte da minha vida, da minha construção artística, referências para mim como pessoas, como sambistas e compositores”, conta Karinah.

“Neguinho é um amigo muito querido, que confiou em mim e abraçou a minha carreira logo que cheguei no Rio para cantar samba. Estou muito feliz de ter ele cantando lindamente ao meu lado e engrandecendo este projeto”, completa.

Neguinho também celebra esse projeto: “Essa é uma das músicas mais conhecidas do meu repertório, que eu gravei lá atrás com o grande Roberto Ribeiro e agora tive a felicidade de ter a Karinah, grande defensora do samba, regravando ela comigo. Tô muito grato com essa homenagem”.

Karinah e Neguinho são amigos de longa data e se aproximaram ainda mais durante a pandemia, quando foram embaixadores da live ‘Vozes do Samba’. Além de levar um repertório rico e divertido ao público em um momento onde não era seguro sair de casa e os programas de lazer eram escassos, o projeto apoiou os puxadores de escolas de samba.

Em 2022, Neguinho, que há 47 anos é a voz oficial da Beija-Flor, convidou Karinah para estar ao seu lado no carro de som em que cruzaria a Marquês de Sapucaí. A artista foi a primeira mulher após As Gatas – conjunto vocal feminino que cantou nos desfiles da escola nas décadas de 1970 e 1980 – a integrar a equipe musical da azul e branco, abrindo caminho para que outras vozes femininas pudessem ocupar este espaço que historicamente é dominado por homens.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias