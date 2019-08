No encontro com Renato Gaúcho, ex-sonho de consumo, Flamengo vai enfrentar Grêmio reserva

Rio – Cariocas e gaúchos vão se enfrentar longe da força máxima. Enquanto o Flamengo tem desfalques no ataque – o mais sentido é Gabigol -, o Grêmio entrará em campo repleto de reservas. Apenas três titulares viajaram para o Rio de Janeiro. Um deles é Everton Cebolinha, que ainda é dúvida para o jogo. O Tricolor Gaúcho enfrenta o Athletico-PR no meio da semana, pela semifinal da Copa do Brasil.

“O Everton está em excelente fase. Se não vier para o jogo, fica melhor para nós. Mas será difícil. Grêmio tem um excelente elenco, temos que ficar atentos porque são perigosos. Temos confiança no nosso trabalho e para buscar a vitória a todo custo”, comentou o rubro-negro Everton Ribeiro.

O jogo vai marcar o encontro entre Renato Gaúcho e o Flamengo, que o sondou no fim do ano passado. Sonho de consumo de quase todos os candidatos a presidência do Rubro-Negro, ele decidiu permanecer no Grêmio, e a nova diretoria que assumiu optou por Abel Braga. O experiente treinou, no entanto, acabou pressionado e se demitiu, dando lugar a Jorge Jesus.