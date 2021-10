No Egito, Gasc cancela licitação internacional para compra de trigo

Londres, 13 – A agência estatal de grãos do Egito, conhecida como Gasc, cancelou nesta quarta-feira (13) uma licitação internacional para compra de um volume não especificado de trigo, com entrega entre 23 de novembro e 3 de dezembro. De acordo com o The Wall Street Journal, foram recebidas pelo menos 11 ofertas, de quatro fornecedores diferentes. O país não informou o motivo para o cancelamento.

Esta é a terceira licitação que a Gasc cancela neste ano. Em junho, a agência cancelou uma licitação de compra de trigo sem especificar o motivo. Traders acreditam que possa ter sido em virtude da alta dos preços do cereal.

O Egito é o maior importador mundial de trigo e, por isso, suas compras são importantes para a formação dos preços do grão. Em uma licitação internacional na semana passada, a Gasc comprou 60 mil toneladas de trigo romeno, por US$ 319,97 a tonelada, e US$ 320,69 a tonelada por uma carga de 180 mil toneladas de trigo russo. Fonte: Dow Jones Newswires.

