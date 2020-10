No Egito, Gasc anuncia licitação para compra de volume indeterminado de trigo

Londres, 23 – A agência estatal de grãos do Egito, conhecida como Gasc, abriu na quinta-feira licitação internacional para compra de um volume não especificado de trigo para entrega entre 1º e 10 de dezembro ou de 11 a 20 de dezembro, informaram traders. Os resultados do leilão devem ser divulgados ainda nesta sexta-feira.

A Gasc ofereceu pagamentos pelo grão por meio de cartas de crédito que garantem a quitação dentro de 180 dias. A empresa intensificou as reservas estratégicas do grão durante a pandemia do novo coronavírus.

Há pouco, investidores informaram que o trigo russo foi a oferta mais barata da licitação, custando US$ 262,97 a tonelada. Para o primeiro período de entrega, a Gasc recebeu dez ofertas, sete para o trigo russo, com preços de US$ 262,97 a US$ 268,25 a tonelada; duas para o trigo ucraniano, custando de US$ 267,50 a US$ 268 a tonelada; e uma oferta de trigo francês a US$ 264,48.

Para o segundo período de entrega, foram recebidas 12 ofertas, dez delas para o trigo russo com preços variando de US$ 263,97 a tonelada a US$ 275 a tonelada; uma para o trigo ucraniano a US$ 267,50 a tonelada e uma para o trigo francês a US$ 264,48 a tonelada.

A última licitação de trigo foi em setembro, quando a Gasc comprou 405 mil toneladas de trigo russo para entrega no final de novembro. O Egito é o maior comprador mundial de trigo e, por isso, suas compras são importantes para a formação dos preços do grão.

