No duelo dos líderes, Atlético Mineiro vence o Palmeiras no Mineirão

O Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2 a 0 na noite deste sábado (14) no duelo dos líderes do Campeonato Brasileiro pela 16ª rodada do torneio no estádio Mineirão.

FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! O ATLÉTICO VENCE O PALMEIRAS POR 2 A 0 E SE MANTÉM NA PONTA ISOLADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO! ⚽️ @QSavarino10 marcou os dois gols atleticanos!#VamoGalo #CAMxPAL ️ pic.twitter.com/YzKqn0olxY — Atlético (@Atletico) August 14, 2021

Depois da expulsão do volante Patrick de Paula, do Palmeiras, aos 35 minutos da etapa inicial, o Galo tomou conta do jogo e marcou os dois gols com o atacante venezuelano Savarino. Aos 47 minutos da etapa inicial, ele abriu o placar depois de bom cruzamento do lateral Guilherme Arana. Aos 16 do segundo tempo, o outro gol veio depois de mais um cruzamento da esquerda e da dividida do artilheiro da noite com o goleiro palmeirense Weverton.

Com mais três pontos, o time mineiro chega aos 37 e se manteve na ponta da tabela. Já o Palmeiras está na 2ª posição com 32 pontos. Mas pode ser ultrapassado pelo Fortaleza se a equipe cearense bater o Santos neste domingo no estádio Castelão. Na próxima rodada do Brasileiro, o Atlético enfrentará o Fluminense na segunda-feira (23) no Rio de Janeiro. O Palmeiras receberá o Cuiabá no domingo (22) em São Paulo.

Juventude vira para cima do Bragantino

O Juventude fez 2 a 1 no Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na tarde deste sábado (14) na abertura da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e conseguiu a primeira vitória jogando como visitante nessa edição do torneio.

51/2º | Red Bull Bragantino 1×2 Juventude VIRADA JACONERA! Com dois gols de Wagner, o Ju venceu o Red Bull Bragantino e sobe para a 10ª posição no @Brasileirao VAMO MEU JU ⚪️ Fernando Alves/ECJuventude #VamoJaconero #BrasilOlhaOJuventudeTchê pic.twitter.com/lQPIEiy2b0 — E.C. Juventude (@ECJuventude) August 14, 2021

Os dois gols dos gaúchos foram marcados pelo experiente meia Wagner. O primeiro saiu aos 28 minutos e o segundo aos 33 da etapa final. O gol do Massa Bruta foi do Helinho aos oito do primeiro tempo. Com os três pontos, o Alviverde Gaúcho subiu quatro posições e alcançou o 10º lugar com 19 pontos.

No Nabizão, pela 16ª rodada do @Brasileirao, fomos superados pelo Juventude pelo placar de 2 a 1. Helinho fez o gol do Massa Bruta, ainda na primeira etapa. Voltamos a campo na terça-feira, também em Bragança Paulista, contra o Rosário Central. pic.twitter.com/bkkA5fYzVL — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 14, 2021

O Bragantino se manteve no G4. O time do interior paulista é o 4º com 28 pontos. Na próxima rodada, o Massa Bruta visitará o América Mineiro na segunda-feira (23) e o Juventude receberá o Fortaleza no sábado (21).

