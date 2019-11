No Domingão do Faustão, Zé Felipe fala sobre doença incurável

O cantor Zé Felipe se apresentou no Domingão do Faustão desse domingo (11), no quadro Ding Dong. Entre uma música e outra, ele falou sobre a descoberta da doença incurável, mas que há tratamento. Filho de Leonardo, ele foi diagnosticado com artrite espondilite, doença que causa inflamação na coluna e articulações.

“Vou contar resumido. Fui dormir na casa da patroa (a namorada dele é Isabella Arantes, bailarina do Domingão). No outro dia acordei e, quando pus o pé no chão, não dei conta de firmar o pé. E o pescoço travado também”, afirmou.

“Tinha show no outro dia e não dei conta de mexer muito. (…) Até que fui a um reumatologista e descobri que estou com um tipo de artrite que chama espondilite. Uma doença inflamatória e que não tem cura”, continou.

Por fim, Zé Felipe contou que precisa tomar injeção para controlar a artrite: “Você controla ela. De dois em dois meses, eu tenho que ir ao hospital tomar injeção para não sentir essa dor. É uma coisa que não desejo para ninguém porque dói demais. Quando a crise ataca, você não dá conta de fazer nada. É só ficar sentado ou deitado. Quando consegue fazer o controle da doença, aí é vida normal”.