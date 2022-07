No dia em que completou 600 jogos pelo Corinthians, Cássio diz que Ronaldo é o maior ídolo do clube

O dia foi de festa para o goleiro Cássio. Além da vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Flamengo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro corintiano chegou a 600 jogos com a camisa do clube.

+ ATUAÇÕES: Cássio fecha o gol, e Adson é um dos melhores na vitória do Corinthians sobre o Flamengo

Cássio está há 10 anos no Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Com a marca, o camisa 12 está há duas partidas de se tornar o arqueiro com mais partidas pelo Timão, ultrapassando Ronaldo Giovanelli, que mesmo possivelmente sendo superado em números por Cássio é visto pelo capitão corintiano como maior que passou pela meta do clube alvinegro.

– Não tenho nem essa vaidade de me achar o maior. Para mim, o Ronaldo é o maior da história do Corinthians, tenho muito respeito por ele, tenho grandes chances de passar ele em questão de números, títulos, mas eu não tenho essa vaidade e essa briga de me achar maior, não é o meu perfil. Fico de boa, glória a Deus por tudo o que aconteceu na minha vida, foi passo a passo, trabalhando, errando, acertando, melhorando, dando passo para trás, evoluindo – disse o goleiro na zona mista após o triunfo sobre o Rubro-Negro.

Por conta da marca atingida, Cássio agradeceu aos seus treinadores, Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos, o técnico Vítor Pereira, os seus companheiros de clube e destacou a importância da Fiel Torcida como patrimônio do clube.

– Eu procuro ajudar o Corinthians. Para mim, o maior patrimônio do Corinthians é a torcida, que vai estar sempre ao lado do Corinthians, vai estar sempre junta. Difícil você falar da grandeza da história do Corinthians e a grandeza de tantos jogadores que passaram pelo Corinthians, que viveram momentos épicos, jogadores que conseguiram fazer história e foram maior.

– Trabalho, equipe, não é só eu chegando aos 600 jogos e vivendo esse momento. Agradeço uito aos meus preparadores de goleiro, Marcelo (Carpes), Luiz (Fernando Santos), um treinador que prepara bem a equipe, tenho companheiros comprometidos, e tudo o que eu tenho conseguido na minha vida é através de pessoas que me ajudaram a chegar que me ajudaram a tentar ser melhor, pessoas que muitas vezes me falaram coisas que a gente não gosta de ouvir, mas a gente cresce, evolui e não comete os mesmos erros, e faz parte do processo – acrescentou.

Com 35 anos, Cássio faz parte da leva de ‘tiozões’ de um Corinthians repleto de garotos atingindo um bom nível de maturação. O arqueiro corintiano, por sua vez, rendeu todos os méritos aos ‘miúdos’, como são chamados pelo técnico Vítor Pereira.

– Mérito é deles (garotos), a gente tenta aconselhar, são meninos bons, dedicados, mas o meu papel como líder, o meu ponto de vista, é tentar dar suporte, mas tudo o que tem acontecido, eles evoluindo, é mérito deles, porque eles trabalham, se dedicam são comprometidos. A gente tá ali pra dar suporte, mas o mérito de tá bem e se destacando é deles também – destacou o camisa 12.

Além de bater Ronaldo Giovanelli como goleiro com mais jogos disputados pelo Timão, Cássio também está próximo de se tornar o terceiro atleta, entre todas as posições, que mais vestiu a camisa corintiana.

Além disso, ainda nessa temporada o Gigante deve alcançar a segunda colocação, pois está há seis jogos de bater o ex-atacante Luizinho, o Pequeno Polegar, que jogou pelo Corinthians entre as décidas de 50 e 60.

Fora as 600 partidas, Cássio também se destaca pelo número de títulos conquistos, nove. Ele está atrás apenas de Marcelinho Carioca como jogador que mais levantou canecos pela equipe alvinegra.

