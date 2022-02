No dia em que completaria 68 anos, Sócrates é homenageado por jogadores de Corinthians e Botafogo Meia foi revelado pelo Pantera e é ídolo do Timão. Antes do apito inicial atletas das duas equipes ergueram os punhos, em referência às comemorações de gols do Doutor

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, o meia Sócrates, revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e que é ídolo do Corinthians, foi homenageado por jogadores das duas equipes, que se enfrentaram neste sábado (19), no estádio Santa Cruz, casa botafoguense, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Antes do apito inicial, os atletas titulares do Pantera e do Timão se reunirão no centro do gramado e fizeram o tradicional gesto com os punhos levantados para o alto, como Sócrates comemorava os seus gols. O movimento era uma forma de resistência utilizado até os dias atuais. Na época, o eterno camisa 8 era um dos líderes do esporte brasileiro na luta pela redemocratização, já que o Brasil vivia a Ditadora Militar (1964-1985).

A mesma ação foi realizada pelos jogadores do Corinthians no dia 4 de dezembro de 2011, data da morte de Sócrates. Na ocasião, o Timão entrou em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, e após um empate sem gols confirmou o título nacional.

Jogadores de Corinthians e Botafogo repetiram homenagem dos atletas do Timão no dia da morte de Sócrates, em 2011 (Foto: Tom Dib/Lancepress!)

A importância política do Doutor, apelido do jogador que era formado em medicina, fez com que o período em que atuasse pelo Timão fosse conhecido como Democracia Corinthiana. Ao lado dele, outros grandes atletas do clube alvinegro, como Wladimir e Casgrande também participaram.

Além da ação dos jogadores antes do início da partida, Botafogo-SP e Corintians atuaram com uniformes especiais com patchs com a gravura de Sócrates e a hashtag Eterno Doutor, que também se mostoru presente no setor inferior baixo do verso das camisas.

