No dia do Meio Ambiente, Papa pede mudança no ‘estilo de vida’

CIDADE DO VATICANO, 5 JUN (ANSA) – O papa Francisco usou sua conta no Twitter neste sábado (5), em que o mundo celebra do Dia do Meio Ambiente, para pedir que as pessoas mudem seu estilo de vida para respeitar mais o planeta.

“Precisamos de uma ecologia humana integral que transforme nossos estilos de vida, a nossa relação com os recursos da Terra; que envolva não só as questões ambientais mas o homem na sua totalidade, respondendo ao clamor dos pobres”, escreveu em suas contas em diversos idiomas.

Segundo o líder católico, que tem a ecologia como um dos principais pilares de seu Pontificado, é preciso que o mundo consiga “recuperar os diferentes níveis de equilíbrio ecológico: o interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com os seres vivos, o espiritual com Deus”.

Francisco é um grande defensor do respeito ao meio ambiente e alerta constantemente sobre os efeitos devastadores das mudanças climáticas, tanto para a natureza em si como para a humanidade.

O líder católico, inclusive, lançou um encíclica sobre o assunto.

Dores no corpo – Já nas celebrações presenciais no Vaticano, o Papa revelou estar sentindo novamente fortes dores no corpo.

“Me perdoem, mas vou me permitir falar sentado porque hoje é um dia pesado, abafado, e sabem, aos 84 anos, os ossos se fazem sentir, né? Por isso, prefiro assim”, disse aos jovens que fazem parte do Projeto Policoro, da Conferência Episcopal Italiana (CEI), que foram para uma audiência na Sala Clementina.

Nos últimos meses, Francisco revelou dores crônicas, especialmente na área lombar, e fez diversas celebrações sentado – algumas foram até canceladas por ele. Na visita ao Iraque, em março deste ano, era nítido o quanto Jorge Mario Bergoglio mancava ao caminhar por conta dessas dores. (ANSA).

