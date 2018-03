No Dia da Mulher, marcha protesta em frente ao Tribunal da Lava Jato

Mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MST) marcharam nas ruas de Porto Alegre nesta quinta-feira, 8, no Dia Internacional de Luta das Mulheres. O grupo parou em frente à sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que julga, entre seus processos, apelações da Operação Lava Jato.

A marcha foi acompanhada pela Brigada Militar. As mulheres protestaram contra a “seletividade da Justiça”, contra o machismo, o racismo e contra a reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado.

“Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem”, dizia uma das faixas.

Políticos também foram alvo do protesto.

Há pouco mais de um mês, o Movimento participou de protestos em Porto Alegre.

Em 24 de janeiro, o TRF-4 condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso tríplex. O MST repudiou a decisão do Tribunal da Lava Jato, e destacou o “desprezo” do Judiciário com a democracia brasileira.