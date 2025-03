No Dia da Mulher, Brasil celebra ter pela 1ª vez três pilotas no automobilismo internacional

O mundo celebra o Dia Internacional da Mulher neste sábado, 8 de março. E será o início da contagem regressiva para a catarinense Maria Nienkötter, de 18 anos, estrear no TCR South America Banco BRB, campeonato continental no qual será representante do Brasil. A jovem de Florianópolis fará seu primeiro treino oficial na categoria em Rosário, na Argentina, dia 28. Com sua entrada na modalidade, o País celebra ter pela primeira vez em sua história três mulheres competindo no automobilismo internacional em uma mesma temporada.

Além da catarinense, o automobilismo internacional terá outras duas jovens brasileiras na disputa em 2025: Aurélia Nobels, 18 anos, e Rafaela Ferreira, 19. ambas escaladas para disputar a Formula 1 Academy, categoria organizada pela FIA com o propósito de revelar talentos femininos. O trio teve a carreira beneficiada por competições organizadas pela Vicar, principal promotora do automobilismo sul-americano.

“Estrear ainda com 18 anos em uma categoria internacional é algo muito além dos meus sonhos. Fiquei muito feliz ao vencer a seletiva no ano passado e agora eu acho que realmente é uma responsabilidade a mais representar as mulheres no automobilismo”, comemorou Maria Nienkötter.

“Eu acho que seria importante ter uma brasileira conseguindo bons resultados em campeonatos internacionais e torço também, e muito, pela Rafaela e a Aurélia. Seria sensacional nós três começarmos uma tendência, de garotas que gostam de automobilismo batalhando para se tornarem profissionais e correr em diversas pistas pelo mundo”, frisou, lembrando das companheiras de modalidade.

“Só neste meu ano de estreia serão dez autódromos diferentes. Meu pai e meu tio, Fernando e Leo, foram pilotos e me ajudam muito. Mas sei que este ano vou aprender bastante com uma equipe de alto nível ao meu lado. E vou curtir muito também, com certeza”, concluiu, confiante em bons resultados.

O cenário para as mulheres no automobilismo tem se mostrado cada vez mais promissor no Brasil. Nesta temporada, teremos competidoras lutando por vitórias e títulos em quatro dos seis campeonatos organizados pela Vicar: Kaká Magno e Bruna Tomaselli na Stock Light (categoria de acesso à BRB Stock Car Pro Series); Bia Martins, Maria Luiza Bedin, Renata Camargo e Bruna Dias na Turismo Nacional, e Maria Nienkötter na TCR South America Banco BRB e também na TCR Brasil Banco BRB.

Além delas, há pelo menos 16 pilotas e quatro navegadoras (que disputam campeonatos de rali) que devem competir no País em 2025, elevando a temporada para impressionantes 23 representantes verde e amarelo.

BRASILEIRAS NO EXTERIOR:

Aurélia Nobels – Fórmula 1 Academy, equipe Puma

Rafaela Ferreira – Fórmula 1 Academy, equipe Racing Bulls

Maria Nienkötter – TCR South America Banco BRB, equipe Cobra Racing Team

BRASILEIRAS EM AÇÃO NO PAÍS:

Antonella Bassani – Porsche Cup Brasil

Bia Figueiredo – Copa Truck, equipe ASG Motorsport

Bia Martins – Turismo Nacional, equipe GS Sports

Bruna Dias – Turismo Nacional, equipe Porthack

Bruna Tomaselli – Stock Light, equipe SG28 Racing

Cecília Rabelo – Porsche Cup Brasil

Cristina Starling (navegadora) – Rally dos Sertões, equipe Can-Am

Débora Rodrigues – Copa Truck, R9 Competições

Elisa Lacerda (navegadora) – Mitsubishi Cup, Spinelli Racing

Helena Deyama – Rally dos Sertões, equipe Can-Am

Joseane Koerich (navegadora) – Rally dos Sertões, X-Rally Team

Kaká Magno – Stock Light, equipe Infinity Competições

Letícia Bufoni – Porsche Cup Brasil

Manu Clauset – Fórmula Delta

Maria Luiza Bedin – Turismo Nacional, equipe GS Sports

Minae Miyauti (navegadora) – Mitsubishi Cup, equipe Accert Competições

Moara Sacilotti – Rally dos Sertões, Kawasaki Racing; South American Rally Race, equipe MSI Motorsport; Mitsubishi Cup, equipe Spinelli Racing

Pâmela Bozanno – Rally dos Sertões, equipe EMS Rally Team

Renata Camargo – Turismo Nacional, equipe Brandão Motorsport

Thaline Chicoski – Copa Hyundai HB20 e AMG Cup Brasil