08/10/2023 - 10:01

TEL AVIV, 8 OUT (ANSA) – Chegou a 820 o número de mortos no conflito iniciado após o ataque do Hamas a Israel.

O balanço mais recente das autoridades aponta 500 mortes em Israel, 313 na Faixa de Gaza e sete na Cisjordânia, além de milhares de feridos e desaparecidos.

O conflito entra no segundo dia com registros de novos ataques e bombardeios, tanto contra os israelenses quanto contra os palestinos. (ANSA).

