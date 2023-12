Nº de mortos na Ucrânia sobe para 42; Rússia registra 24 vítimas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/12/2023 - 10:01 Para compartilhar:

KIEV, 31 DEZ (ANSA) – Subiu para 42 o número de mortos desde o início do ataque massivo da Rússia à Ucrânia na última sexta-feira (29).

Entre as vítimas, 19 foram encontradas em Kiev, capital ucraniana, e sete em Dnipro, no centro do país.

No contra-ataque ucraniano à cidade russa de Belgorod, ao menos 24 pessoas morreram, segundo informou o governador da região homônima, Vyacheslav Gladkov, que ainda falou em 108 feridos.

Como retaliação, a Rússia iniciou um ataque na noite deste sábado (30) à região ucraniana de Kharkiv, deixando ao menos 26 feridos, incluindo dois adolescentes de 14 e 16 anos e um jornalista estrangeiro.

A cidade foi atacada com pelo menos seis mísseis, um dos quais atingiu um edifício residencial, provocando um incêndio.

A polícia afirma que 12 prédios, 13 casas, um hospital, um gasoduto, uma creche e várias lojas foram danificados.

“Em resposta a este ato terrorista, as forças armadas russas atingiram centros de decisão e instalações militares”, afirmaram autoridades russas.

Em seu discurso de final de ano, o presidente russo, Vladimir Putin, falou, sem mencionar diretamente o conflito: “Não recuaremos nunca. Demonstramos várias vezes que podemos resolver as tarefas mais difíceis e que não recuaremos nunca, porque nenhuma força pode nos dividir”.

Um alerta aéreo foi acionado na manhã deste domingo em toda a Ucrânia, conforme informou o veículo Ukrainska Pravda. (ANSA).

