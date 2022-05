Nº de famílias em situação de miséria na cidade de SP dispara 50% em 1 ano, diz site

O número de família em situação de extrema pobreza aumentou 50% na cidade de São Paulo, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social obtidos com exclusividade pelo g1.

Segundo o levantamento do site, mais de 619 mil famílias vivem nessa situação atualmente. Os dados foram coletados do Cadastro Único (CadÚnico) do município, que classifica como de extrema pobreza as famílias com renda per capita mensal de até R$ 105.





Ainda de acordo com o g1, antes do início da pandemia, em janeiro de 2019, 412.337 famílias estavam nessa situação na capital paulista. Em janeiro de 2020, esse número subiu para 450.351, um aumento de 9,21%.

No ano seguinte, em janeiro de 2021, houve um aumento de 5,2% em relação a janeiro anterior, chegando a 473.814 família. Desta vez, em janeiro de 2022, esse número saltou para 619.869, um aumento de 49,7%.