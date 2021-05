No CRB, Edson Mardden espera evolução do Galo na temporada Goleiro está no clube alagoano desde 2019

Vestindo a camisa do CRB há alguns anos, o goleiro Edson Mardden revelou o desejo do grupo em melhorar seu desempenho em campo na temporada. De acordo com o atleta, a meta de todos é ver o Galo crescendo de produção em 2021.

Para ficar de olho! Os 25 jovens mais valiosos do Brasileirão 2021



– O grupo tem trabalhado muito para melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos manter um ritmo forte nas partidas que virão para chegarmos aos nossos objetivos em 2021. – disse.

VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO 2021

E MAIS:

Segundo o jogador, sua ideia é fazer um grande segundo semestre no clube.

– Vou trabalhar muito para ajudar e para fazer um grande segundo semestre no clube. Tenho me dedicado muito para melhorar meus números com a camisa do CRB. – finalizou o atleta.

E MAIS:

Veja também