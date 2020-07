No ‘Conversa com Bial’, Sophie Charlotte fala sobre relação com Daniel de Oliveira

O ‘Conversa com Bial‘, programa da TV Globo comandado por Pedro Bial, teve como convidada na madrugada desta terça-feira (7), a atriz Sophie Charlotte, por videoconferência. Na atração, ela comentou sobre a relação com o marido, o ator Daniel de Oliveira, além de falar sobre personagens futuros no mundo da televisão.

A atriz destaca que o período de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, tem permitido que ela conheça ainda mais Daniel de Oliveira: “A gente teve que se reinventar. Entender os movimentos da casa pra gente também ter nossos comentos de individualidade”.

Sobre o futuro no mundo da televisão, ela contou que, em dezembro, começou a gravar ‘O Anjo de Hamburgo‘, em Buenos Aires. Uma série que é toda em inglês e se trata de uma coprodução da Globo com a Sony. Outra revelação é que ela está se preparando para um personagem no cinema. Sophie será a responsável por dar vida a Gal Costa em uma cinebiografia sobre a vida e a carreira da cantora.

No programa, ela brincou dizendo que o marido Daniel de Oliveira, que interpretou Cazuza na obra ‘O Tempo Não Para’, é o seu “treinador”. “Ontem me caiu uma ficha que eu falei: ‘Bom, chega de conselhos. Você vai ser o meu coach.’”, afirmou. “Não tem como você receber um convite dessa magnitude e não mergulhar de cabeça”, completou a atriz, que se mostra bastante dedicada ao projeto.

Nas redes sociais do ‘Conversa com Bial’ foi publicado um trecho da entrevista, que mostra Sophie Charlotte com Daniel de Oliveira e também o filho Otto, de 4 anos, fruto da relação do casal, em um #MomentoFofura.

Confira abaixo o post:

Veja também