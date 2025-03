No clima do dérbi, relembre finais históricas entre Palmeiras x Corinthians

Corinthians e Palmeiras disputam, no próximo domingo, 16, o primeiro confronto da grande final do Campeonato Paulista 2025. Às 18h30, horário de Brasília, as equipes se enfrentam no Allianz Parque, com mando do clube alviverde.

O Alvinegro, por ter tido a melhor campanha do campeonato, ganhou a vantagem de jogar o segundo jogo da final em seu estádio. Dessa maneira, o jogo decisivo está marcado para quinta-feira, 27, às 21h35, na Neo Química Arena.

O dérbi paulista, como é conhecido o clássico, não é uma novidade em finais do Paulistão, mas também não é um evento tão comum. A decisão, que começará neste domingo, marca apenas o 9º encontro entre as equipes na grande final do campeonato.

Retrospecto do dérbi

A primeira partida disputada entre Palmeiras e Corinthians aconteceu em 06 de maio de 1917, há 108 anos. Ao todo, 381 dérbis já foram disputados e o Alviverde leva uma pequena vantagem: 135 vitórias, contra 130 do Timão, além de 116 empates.

Já no Campeonato Paulista a vantagem é corintiana: 79 vitórias para o Alvinegro, contra 72 do Palmeiras, além de 67 empates.

Vivendo grande fase nos últimos anos, especialmente após a chegada do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras tem se saído melhor nos clássicos mais recentes. Desde 2021, por exemplo, as equipes se enfrentaram 15 vezes e o Palmeiras venceu sete. Nas outras partidas foram seis empates e apenas duas vitórias corintianas.

O confronto mais recente aconteceu na 1ª fase do Campeonato Paulista deste ano e terminou em um empate de 1 a 1.

No Allianz Parque, o Palmeiras controlou as principais movimentações em campo e atuou com um jogador a mais durante quase toda a segunda etapa. Entretanto, o Corinthians conseguiu se segurar e ainda contou com a estrela de Hugo Souza para defender um pênalti nos acréscimos da partida.

Dérbis em finais

Palmeiras e Corinthians se encontraram em oito oportunidades em finais do Campeonato Paulista. A primeira foi em 1936, enquanto o último encontro foi em 2020. A decisão, que começa no próximo domingo, será a 9ª final do torneio entre as equipes.

A vantagem nas finalíssimas também é do Palmeiras. A equipe alviverde se saiu melhor em cinco oportunidades, enquanto o Corinthians conquistou três títulos em cima do rival.

Na última vez que se encontraram em uma final, o Palmeiras se saiu vencedor. Em 2025, o Corinthians vai em busca da “revanche” e tenta impedir o tetracampeonato inédito do rival, que venceu os últimos três campeonatos.

Para entrar no clima do Dérbi decisivo, relembre como foram as 8 decisões entre as equipes no Paulistão:

Campeonato Paulista 1936 – Palmeiras campeão

A primeira decisão entre as equipes, realizada em 1936, foi decidida em uma série de três confrontos. O Palmeiras, que ainda recebia a alcunha de Palestra Itália, levou a melhor em dois confrontos, se sagrando campeão. A partida decisiva foi vencida pelo Alviverde por 2 a 1. Veja a ficha técnica do duelo derradeiro:

Palestra Itália 2 x 1 Corinthians

Escalação Corinthians: José I; Jaú e Jango; Brito, Brandão e Munhoz; Filó, Lopes, Teleco, Rato I e Carlinhos. Técnico : Antônio Pereira e Neco

: Antônio Pereira e Neco Escalação Palmeiras: Jurandyr; Carnera e Begliomini; Tunga, Dula e Del Nero; Frederico, Luizinho, Niginho, Moacyr e Gino Imparato. Técnico : Matturio Fabbi.

: Matturio Fabbi. Gols: Luizinho e Moacyr (Palmeiras) e Filó (Corinthians)

Campeonato Paulista 1938 – Palmeiras campeão

Os rivais voltaram a decidir o Campeonato Paulista em 1938, em um torneio “extra” do Paulistão. Disputada em dois jogos, a final foi novamente vencida pelo Palestra Itália.

Primeiro jogo – Palestra Itália 0 x 0 Corinthians

Escalação Corinthians: José I; Miro e Carlos; Jango, Brandão e Tião; Servílio, Teleco, Carlinhos e Wilson

Escalação Palestra Itália: Jurandyr; Carnera e Junqueira; Ruiz, Gogliardo e Del Nero; Filó, Luizinho Mesquita, Barrilotti, Rolando (Canhoto) e Mathias.

Segundo jogo – Corinthians 1 x 2 Palestra Itália

Escalação Corinthians: José I (Faustino); Miro e Carlos; Jango (Munhoz), Brandão e Tião; Lopes, Servílio (Carlito), Teleco, Carlinhos e Wilson. Técnico : Del Debbio

: Del Debbio Escalação Palestra Itália: Jurandyr; Carnera e Junqueira (Begliomini); Ruiz, Goliardo e Del Nero; Filó, Luizinho Mesquita, Barrilote, Rolando e Mathias. Técnico : Ramón Platero.

: Ramón Platero. Gols: Barrilote e Rolando (Palmeiras) e Teleco (Corinthians)

Campeonato Paulista 1974 – Palmeiras campeão

Em 1974 a final do Campeonato Paulista voltou a ser palco de um dérbi após 36 anos. O resultado, entretanto, foi o mesmo, com o Palmeiras se sagrando novamente campeão em cima do rival. A decisão foi definida em dois jogos, com empate no primeiro e vitória do Alviverde no jogo derradeiro.

Primeiro jogo – Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Escalação Corinthians: Buttice, Zé Maria, Brito, Ademir Gonçalves e Wladimir; Tião e Rivellino; Vaguinho, Lance, Zé Roberto e Adãozinho (Pita). Técnico : Sylvio Pirillo

: Sylvio Pirillo Escalação Palmeiras: Leão, Eurico, Luís Pereira, Alfredo Mostarda e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Edu Bala, Leivinha, Ronaldo (Fedato) e Nei. Técnico : Oswaldo Brandão

: Oswaldo Brandão Gols: Edu (Palmeiras) e Lance (Corinthians)

Segundo jogo – Corinthians 0–1 Palmeiras

Escalação Corinthians: Buttice, Zé Maria, Brito, Ademir Gonçalves e Wladimir; Tião e Rivellino; Vaguinho, Lance, Zé Roberto (Ivan) e Adãozinho (Pita). Técnico : Sylvio Pirillo

: Sylvio Pirillo Escalação Palmeiras: Leão, Jair Gonçalves, Luís Pereira, Alfredo Mostarda e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Edu Bala, Leivinha, Ronaldo e Nei. Técnico : Oswaldo Brandão

: Oswaldo Brandão Gols: Ronaldo (Palmeiras)

Campeonato Paulista 1993 – Palmeiras campeão

A final do Campeonato Paulista de 1993 foi uma das mais importantes. O Palmeiras vivia um jejum de quase 17 anos sem títulos e a seca acabou justamente diante do maior rival. Novamente disputada em dois jogos, o Corinthians até venceu a primeira decisão, mas foi goleado no jogo da volta e o Verdão comemorou seu 19º título estadual.

Primeiro jogo – Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Escalação Corinthians: Ronaldo, Leandro, Marcelo, Henrique e Ricardo; Ezequiel, Moacircartão vermelho, Paulo Sérgio e Adil (Tupãzinho); Viola e Neto (Marcelinho Paulista). Técnico : Nelsinho Baptista

: Nelsinho Baptista Escalação Palmeiras: Sérgio, Mazinho, Tonhão, Antônio Carlos e Roberto Carlos; César Sampaio (Jean Carlo), Amaralcartão vermelho, Edílson e Zinho; Edmundo e Maurílio (Evair). Técnico : Vanderlei Luxemburgo

: Vanderlei Luxemburgo Gols: Viola (Corinthians)

Segundo jogo – Palmeiras 4 x 0 Corinthians

Escalação Corinthians: Ronaldo (Wilson), Leandro, Marcelo, Henrique e Ricardo; Ezequiel, Marcelinho Paulista, Paulo Sérgio e Adil (Tupãzinho e Wilson); Viola e Neto. Técnico : Nelsinho Baptista

: Nelsinho Baptista Escalação Palmeiras: Sérgio, Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos; César Sampaio, Daniel, Edílson (Jean Carlo) e Zinho; Edmundo e Evair (Alexandre Rosa). Técnico : Vanderlei Luxemburgo

: Vanderlei Luxemburgo Gols: Zinho, Edilson e Evair duas vezes (Palmeiras)

Campeonato Paulista 1995 – Corinthians campeão

Dois anos depois, em 1995, a final voltou a ser definida em um dérbi. Dessa vez, o Corinthians finalmente “quebrou o tabu” e venceu seu maior rival pela primeira vez em uma decisão do torneio, com Marcelinho Carioca sendo o principal destaque.

Primeiro jogo – Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Escalação Corinthians: Ronaldo; André Santos, Célio Silva, Henrique e Silvinho; (Ezequiel), Bernardo, Zé Elias, Marcelinho Carioca e Souza (Elivélton); Viola e Marques (Vitor). Técnico : Eduardo Amorim

: Eduardo Amorim Escalação Palmeiras: Sérgio, Índio, Antônio Carlos, Cléber e Roberto Carlos; (Flávio Conceição), Amaral, Mancuso, Edilson e Rivaldo (Válber); Alex Alves e Müller (Nílson). Técnico : Carlos Alberto Silva

: Carlos Alberto Silva Gols: Nilson (Palmeiras) e Marcelinho Carioca (Corinthians)

Segundo jogo – Corinthians 2 x 1 Palmeiras

Escalação Corinthians: Ronaldo; André Santos (Vítor), Célio Silva, Henrique e Silvinho; Bernardo, Zé Elias, Marcelinho Carioca e Souza (Tupãzinho); Viola e Marques (Elivélton). Técnico : Eduardo Amorim.

: Eduardo Amorim. Escalação Palmeiras: Velloso; Índio, Antônio Carlos, Cléber e Roberto Carlos (Flávio Conceição); Amaral, Mancuso, Edílson (Válber) e Rivaldo; Alex Alves (Nilson) e Muller. Técnico : Carlos Alberto Silva.

: Carlos Alberto Silva. Gols: Marcelinho Carioca e Elivélton (Corinthians) e Nilson (Palmeiras)

Campeonato Paulista 1999 – Corinthians campeão

A final de Paulistão mais marcante entre os rivais aconteceu em 1999. As equipes haviam se enfrentado pouco tempo antes nas quartas de final da Libertadores daquele ano e o Palmeiras eliminou o rival nos pênaltis. Porém, no Campeonato Paulista, o Corinthians levou a melhor.

A cena mais marcante, no entanto, não foi da comemoração do título ou dos gols marcados na final, mas sim de uma briga generalizada, provocada após o atacante Edílson fazer embaixadinhas perto da linha lateral do Morumbi. O placar marcava 2 a 2, e o Corinthians já havia basicamente garantido o título por conta dos 3 a 0 aplicados no primeiro jogo. Após a confusão, a partida foi encerrada e o Corinthians foi declarado campeão.

Primeiro jogo – Palmeiras 0 x 3 Corinthians

Escalação Corinthians: Maurício; Índio, Gamarra, Nenê, Silvinho, Freddy Rincón, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Edílson e Fernando Baiano (Dinei). Técnico : Oswaldo de Oliveira

: Oswaldo de Oliveira Escalação Palmeiras: Sérgio; Rodrigo Tadei, Cléber, Agnaldo (Paulo Assunção), Rubens Júnior, Roque Júnior, Galeano, Pedrinho, Jackson (Alex), Edmílson (Paulo Nunes) e Evair. Técnico : Luiz Felipe Scolari

: Luiz Felipe Scolari Gols: Marcelinho Carioca, Edílson, Dinei (Corinthians)

Segundo jogo – Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Escalação Corinthians: Maurício; Índio, Gamarra, Nenê e Silvinho; Rincón, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho; Edílson e Fernando Baiano (Dinei). Técnico : Oswaldo de Oliveira

: Oswaldo de Oliveira Escalação Palmeiras: Marcos; Arce, Roque Júnior, Cléber e Júnior; Rogério, Zinho, Alex (Agnaldo (Galeano)) e Paulo Nunes; Oséas e Evair. Técnico : Luís Felipe Scolari

: Luís Felipe Scolari Gols: Marcelinho Carioca e Edilson (Corinthians) e Evair duas vezes (Palmeiras)

Campeonato Paulista 2018 – Corinthians Campeão

Neste século as equipes chegaram à decisão juntas apenas três vezes, contando a de 2025. A primeira, em 2018, ficou marcado por conta do longo período, 19 anos, em que as equipes não se enfrentavam em uma decisão de Campeonato Paulista.

Naquela oportunidade, definida em dois confrontos, o Corinthians voltou a levar a melhor. Após uma vitória para cada lado, ambas por 1 a 0, a decisão foi definida nas penalidades, com Cássio brilhando a favor do Alvinegro e garantindo o título para o Timão.

Primeiro jogo – Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Escalação Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena (capitão), Henrique e Sidcley (Romero); Gabriel e Maycon; Mateus Vital (Pedrinho), Rodriguinho, Emerson Sheik (Danilo) e Clayson. Técnico : Fábio Carille

: Fábio Carille Escalação Palmeiras: Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis (Diogo Barbosa); Felipe Melo, Bruno Henrique (Thiago Santos) e Lucas Lima; Willian, Borja (Moisés) e Dudu. Técnico : Roger Machado

: Roger Machado Gols: Borja (Palmeiras)

Segundo jogo – Palmeiras 0 x 1 Corinthians

Escalação Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf e Maycon; Romero, Jadson (Emerson Sheik), Rodriguinho (Danilo) e Mateus Vital (Lucca). Técnico : Fábio Carille

: Fábio Carille Escalação Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Bruno Henrique (Thiago Santos), Moisés e Lucas Lima; Dudu, Borja (Deyverson) e Willian (Keno). Técnico : Roger Machado

: Roger Machado Gols: Rodriguinho (Corinthians)

Penâltis

Corinthians : Danilo, Romero, Lucca, Maycon (acertos); Fagner (erro)

: Danilo, Romero, Lucca, Maycon (acertos); Fagner (erro) Palmeiras: Victor Luis, Marcos Rocha, Moisés (acertos); Dudu, Lucas Lima (erros)

Campeonato Paulista 2020 – Palmeiras Campeão

Por fim, a última final decidida em um dérbi aconteceu em 2020, com o Palmeiras se sagrando campeão. Apesar do momento favorável do Verdão e de uma fase ruim do Corinthians, a final foi emocionante.

Após o primeiro confronto terminar em 0 a 0, na Neo Química Arena, bastava o Palmeiras vencer em casa para ser campeão. O resultado necessário estava sendo alcançado até os acréscimos do segundo tempo no jogo decisivo, quando o Corinthians teve um pênalti a favor e Jô converteu, levando a finalíssima para às penalidades.

Na disputa de penaltis, melhor para o Palmeiras, que converteu quatro contra três convertidos pelo adversário.

Primeiro jogo – Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Escalação Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson (Cantillo); Ramiro, Luan (Ángelo Araos) e Mateus Vital (Léo Natel); Jô. Técnico : Tiago Nunes

: Tiago Nunes Escalação Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Viña; Gabriel Menino (Raphael Veiga) e Patrick de Paula; Ramires (Bruno Henrique), Rony (Iván Angulo) e Zé Rafael (Gustavo Scarpa); Luiz Adriano (Willian). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Segundo jogo – Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Escalação Corinthians: Cássio; Fagner (Michel Macedo), Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto (Sidcley); Gabriel (Cantillo) e Éderson; Ramiro (Ángelo Araos), Luan e Mateus Vital (Everaldo); Jô. Técnico : Tiago Nunes

: Tiago Nunes Escalação Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Vinã; Patrick de Paula e Gabriel Menino (Bruno Henrique); Willian (Lucas Lima), Ramires (Rony) e Zé Rafael (Raphael Veiga); Luiz Adriano (Gustavo Scarpa). Técnico : Vanderlei Luxemburgo

: Vanderlei Luxemburgo Gols: Luiz Adriano (Palmeiras) e Jô (Corinthians)

Penâltis