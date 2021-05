No Clássico-Rei, Fortaleza leva a melhor e bate o Ceará na Arena Castelão

Em partida válida pela 6ª rodada da segunda fase, do Campeonato Cearense, o Forteleza levou a melhor sobre o Ceará no famoso Clássico-Rei, batendo o rival por 2 a 0, na tarde deste sábado, na Arena Castelão.

Com o resultado, o Leão chegou aos 14 pontos assumindo a primeira colocação, entretanto, poderá perder o posto caso o Ferroviário vença o Atlético-CE na rodada. Já o Vozão, por conta do revés, acabou estacionando na 4ª colocação com seus 10 pontos.

INÍCIO DE JOGO MOVIMENTADO

Com ambos os times buscando a vitória desde o primeiro minuto, era nítida a intensidade dos jogadores em campo. Com direito a uma forte marcação, o juiz sabia que não poderia perder um lance para que o jogo não saísse de seu controle.

Por outro lado, as iniciativas inicialmente partiram do lado do Ceará. Em algumas boas chegadas, a melhor saiu dos pés de Mendoza, porém a bola acabou indo para fora. Na sequência, o Fortaleza tratou de responder na mesma moeda com Matheus Vargas tentando um voleio, mas acabou pegando na defesa do Vozão que, por sua vez, afastou o perigo.

APÓS PARADA TÉCNICA, FORTALEZA CRESCE NO JOGO E MARCA



Com a arbitragem dando uma pausa para a reidratação dos atletas, o Ceará mostrou que não estava afim de levar o placar zerado para os vestiários. Sendo assim, momentos depois deu um susto no sistema defensivo rival quando Felipe Alves acabou afastando a bola de forma errada dentro de sua área.

Entretanto, o Leão não ficou para trás e, querendo também seu tento, foi pra cima. Depois de algumas tentativas frustradas, finalmente abriu a contagem na Arena Castelão com David, após aproveitar a bola cruzada por Messias que, inicialmente seria para Wellington Paulista, mas acabou sobrando para o camisa 17 marcar. 1 a 0.

LEÃO AMPLIA LOGO NA VOLTA PARA A SEGUNDA ETAPA



Com uma troca no intervalo, tirando Fernando Sobral para colocar em seu lugar Yony González, o técnico Guto Ferreira não queria saber de ficar em desvantagem. Porém as coisas não saíram conforme o planejado. Aos 9 minutos, Matheus Jussa arriscou de fora da área e, contando com o desvio em Jordan no meio do caminho, tirou a chance de Richard fazer a defesa. Era o segundo do Tricolor.

GUTO APOSTA EM MAIS MUDANÇAS, MAS SEM SUCESSO



Vendo a diferença no placar aumentar, o treinador do Vozão não quis saber de perder tempo. Promovendo mais algumas substituições, a intenção foi renovar o seu meio-campo colocando Oliveira e Jorginho. Sobretudo, mesmo com os novos jogadores, poucas foram as finalizações contra o gol de Felipe, segurando o resultado parcial até então.

Já pelo lado do Fortaleza, Vojvoda também recuou para seus suplentes. Dando oportunidade a jogadores como Osvaldo, Gustavo Blanco e Ronald, o Tricolor mantinha-se tranquilo apenas administrando o tempo.

VOZÃO QUASE MARCA NO FIM

Já na base do tudo ou nada, o Ceará tentava suas últimas investidas até os acréscimos. Sendo assim, aos 48, Gabriel Dias bem que tentou, mas a bola acabou explodindo na trave de Felipe.

Após o lance, foi a deixa para que o árbitro colocasse um ponto final na partida, com vitória do Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ x FORTELEZA – 6ª RODADA DO CAMPEONATO CEARENSE – 2ª FASE

Estádio: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data: 15 de maio de 2021, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Léo Simão Holanda

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan Aguiar

Cartões amarelos: Guto Ferreira e Jordan (CEA) / Marcelo Benevenuto, Gustavo Blanco e Robson (FOR)

Cartões vermelhos: –

GOLS: David, 37’/1ºT; Matheus Jussa, 9’/2ºT

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Richard; Gabriel Dias, Messias, Jordan e Bruno Pacheco; Fernando Sobral (Yony González, no intervalo), Charles (Oliveira, aos 17’/2ºT) e Marlon; Mendoza (Rick, aos 37’/2ºT), Lima (Jorginho, aos 17’/2ºT) e Cléber.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

​Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Éderson, Matheus Jussa (Ronald, aos 26’/2ºT) e Matheus Vargas (Gustavo Blanco, 17’/2ºT); Robson, Wellington Paulista (Osvaldo, aos 26’/2ºT) e David (Yago Pikachu, aos 30’/2ºT).

