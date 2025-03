No Canadá, premiê de Ontário confirma suspensão de sobretaxa após conversa com Lutnick

O primeiro-ministro da província canadense de Ontário, Doug Ford, declarou nesta terça-feira, 11, que as sobretaxas de 25% em eletricidade para os EUA foram suspensas temporariamente, após uma conversa com o secretário do Comércio americano, Howard Lutnick.

“O secretário Lutnick concordou em se reunir oficialmente com o premiê Ford em Washington na quinta-feira, 13 de março, juntamente com o representante de Comércio dos EUA, para discutir um USMCA renovado antes do prazo final da tarifa recíproca de 2 de abril.

Em resposta, Ontário concordou em suspender sua sobretaxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para Michigan, Nova York e Minnesota”, escreveu Ford na rede X.