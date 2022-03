No Canadá, ministra pede a empresas que ampliem fornecimento de fertilizantes

São Paulo, 15 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniu na segunda-feira, 14, com representantes de empresas de fertilizantes do Canadá e destacou a importância de as empresas do país ampliarem o fornecimento para o Brasil. Em nota, a pasta diz que a Canpotex, que exporta o potássio das duas principais mineradoras do Canadá, informou que pretende aumentar o volume de vendas ao Brasil para além dos atuais 4 milhões de toneladas por ano.

Tereza Cristina também se reuniu com os presidentes das empresas Brasil Potash, Gensource, Nutrien, e Fertilizer Canada, além do vice-ministro da Agricultura do Canadá, Paul Samson.

“Para que o Brasil continue aumentando sua oferta de alimentos e contribuir para a segurança alimentar mundial, precisaremos de suprimentos adequados desse insumo. Isso não significa apenas assegurar os níveis atuais de compras, mas expandi-los”, disse Tereza Cristina.

Além da manutenção e expansão do comércio de fertilizantes, a ministra convidou as empresas a estudarem investir em projetos no Brasil.

O Brasil importa cerca de 85% de todo o fertilizante usado na produção agrícola nacional. No caso do potássio, o porcentual importado é de cerca de 95%.

Atualmente, o Brasil é o quarto consumidor global de fertilizantes, responsável por cerca de 8% do total, e é o maior importador mundial. Em 2021, segundo o ministério, as importações brasileiras de fertilizantes superaram 41 milhões de toneladas, o que equivale a mais de US$ 14 bilhões.

