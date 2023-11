No calorão do Rio, Taylor Swift inaugura temporada de shows no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 2:35 Para compartilhar:

O Rio de Janeiro deu boas-vindas a Taylor Swift nesta sexta-feira, 17, com altas temperaturas e sensação térmica de 60ºC. Apresentando-se para cerca de 40 mil espectadores, a cantora subiu ao palco do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, às 19h30. Em sua entrada, ela comemorou o fato de ter sido a primeira artista feminina internacional a performar um show solo no local.

A apresentação é parte da “The Eras Tour”, turnê mundial que relembra álbuns e outros marcos da carreira de Taylor. Dividida em blocos e com trocas de figurino, a performance seguiu o roteiro que já vinha sendo apresentado ao longo da turnê, mas foi incrementada por agradecimentos e palavras de carinho da cantora aos fãs brasileiros.

“Eu já estive no Brasil e fiz um show aqui, mas nunca consegui trazer uma turnê para cá. Eu estou muito feliz em vê-los, obrigada por terem vindo. Essa é a plateia dos meus sonhos de infância”, agradeceu, no início do show.

“Essa é a plateia dos meus sonhos de infância!” – Taylor Swift.#RioTSTheErasTour 🇧🇷 pic.twitter.com/2eHvJ1KHQI — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 17, 2023

Durante o ato “evermore”, Taylor comentou a homenagem projetada no Cristo Redentor: “Foi uma das coisas mais generososas que alguém já fez por mim, obrigada!” Na sequência, ela ainda parou o show e pediu para que sua equipe levasse água aos fãs que estavam na grade.

O descaso da @T4F com os fãs foi tão grande que a equipe da própria Taylor quem estava disponibilizando ÁGUA para os fãs. T4F EXIGIMOS RESPEITO pic.twitter.com/i0RS9tfCJv — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 18, 2023

Após a primeira noite, a loira segue no Rio de Janeiro para apresentações neste sábado, 18, e no domingo, 19. Ela se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

