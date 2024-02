No Brinco de Ouro, Inter de Limeira busca a quinta vitória seguida diante do Água Santa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/02/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Sensação das últimas rodadas, ao emplacar quatro vitórias seguidas, a Inter de Limeira está focada agora em assumir a liderança do Grupo C do Paulista para se aproximar da classificação para as quartas de final. Fora de casa, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, enfrenta o Água Santa, no domingo, às 20h. O rival também vem em uma crescente e quer voltar para a zona de classificação do Grupo B.

Atualmente, a Inter de Limeira aparece com 13 pontos no Grupo C. Na última rodada, em casa, venceu bem o Novorizontino por 3 a 1. Já o Água Santa que vem de um empate por 1 a 1 com a Portuguesa, no Canindé, soma 11 pontos no Grupo B.

O Água Santa será mandante em mais um estádio diferente, agora no Brinco de Ouro, casa do Guarani, já que o gramado do estádio Distrital do Inamar não está em condições de jogo, sem o laudo da Federação Paulista de Futebol (FPF). Canindé e Primeiro de Maio também já foram utilizados, mas ambos estarão ocupados no domingo.

Para o duelo, o técnico Bruno Pivetti terá que lidar com vários desfalques por suspensão para armar o Água Santa. O volante Igor Henrique, o meia Luan Dias e o atacante Bruno Xavier levaram o terceiro cartão amarelo contra a Portuguesa e agora terão que cumprir suspensão.

O zagueiro Roger Carvalho e os atacantes Júnior Todinho e Neilton voltaram a treinar e têm tudo para serem relacionados, virando opções para o segundo tempo. “Temos que manter nosso ritmo e tomar cuidado com a Inter que é um time de muita velocidade”, avisou o técnico Bruno Pivetti.

Do outro lado, o técnico Júnior Rocha deve manter a escalação, mantendo a formação titular que venceu o Novorizontino. Recuperados de lesões, o lateral-direito Felipe Albuquerque e o atacante Juninho são “dores de cabeças boas” para o treinador, mas devem começar como opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X INTER DE LIMEIRA

ÁGUA SANTA – Ygor Vinhas; Alex Silva, Jhonnathan, Wálber e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Léo Sena e Rafael Oller; Keké, Bruno Mezenga e Jael. Técnico: Bruno Pivetti.

INTER DE LIMEIRA – Max Alef; JP Galvão, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha; Everton Brito, Andrew e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

