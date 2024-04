No Brasil, subsecretária italiana defende acordo Mercosul-UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/04/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 11 ABR (ANSA) – A subsecretária do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Maria Tripodi, se encontrou com o prefeito de Campinas (SP), Dário Saadi, e visitou fábricas das empresas Pirelli e Luxottica em seu segundo dia de viagem oficial no Brasil.

Durante a missão, Tripodi garantiu apoio da Itália ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, apesar dos revezes recentes que deixaram mais distante a possibilidade de assinatura do pacto.

“Espero que o Brasil possa se abrir ainda mais às nossas empresas, em linha com o espírito do acordo entre UE e Mercosul, do qual a Itália continua sendo uma defensora convicta” declarou a subsecretária.

Tripodi também destacou a linha estabelecida pelo ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, de incentivo à “diplomacia do crescimento”, com “promoção de investimentos e parcerias vantajosas para todos os atores envolvidos”, bem como “cooperações nos âmbitos acadêmicos e científico-tecnológicos”.

Durante sua visita ao Brasil, a subsecretária já havia dito à ANSA que a Itália ficaria “muito feliz” em receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima cúpula de líderes do G7, na Puglia, entre 13 e 15 de junho. (ANSA).