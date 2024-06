No Brasil, Congresso e Embaixada comemoram imigrantes italianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 5 JUN (ANSA) – A Frente Parlamentar Mista Brasil-Itália, em colaboração com a Embaixada da Itália, organizou uma sessão solene do Congresso Nacional brasileiro para comemorar o 150º aniversário da imigração italiana no Brasil. O evento marcou este extraordinário marco histórico, lembrando a chegada do navio “La Sofia”, que levou os primeiros imigrantes italianos ao Brasil em 1874.

A cerimônia contou com a participação de diversas personalidades, entre os quais o presidente da Frente Parlamentar Brasil-Itália, Luiz Fernando Faria; o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Itália, Eros Biondini; o deputado do Parlamento italiano eleito no exterior, Fabio Porta; e o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.

“Durante a minha carreira, antes de me tornar embaixador, fui por alguns anos conselheiro diplomático do presidente da Câmara dos Deputados da Itália. Reconheço, portanto, o grande valor da chamada ‘diplomacia parlamentar’, da qual a Frente, assim como o Grupo de Amizade Parlamentar Brasil-Itália, são a máxima expressão”, observou Cortese em seu discurso.

Durante a solenidade, foram executados os hinos nacionais do Brasil e da Itália, e um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi a apresentação de um selo comemorativo, criado pelos Correios, celebrando os 150 anos da imigração italiana ao Brasil. O selo foi entregue pela diretora dos Correios, Maria do Carmo Lara Perpétuo, ao embaixador e ao presidente da Frente, deputado Faria.

Além disso, a cerimônia incluiu a projeção de um vídeo comemorativo produzido pela Embaixada da Itália, destacando a significativa contribuição dos imigrantes italianos ao desenvolvimento e à cultura do Brasil ao longo dos anos.

O evento de hoje não só homenageia a rica herança italiana no Brasil, mas reforça também os sólidos laços de amizade e cooperação que continuam prosperando entre os dois países.

(ANSA).