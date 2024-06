No Brasil, Antonio Banderas já cozinhou ao vivo e pisou em cachorro de Ana Maria Braga; relembre

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/06/2024 - 21:39 Para compartilhar:

O ator Antonio Banderas foi confirmado como jurado na final da “Dança dos Famosos”, que acontece em 7 de julho no “Domingão com Huck“, da TV Globo. O galã aceitou o convite de Luciano Huck e pode até dançar ao vivo durante a atração, já que o apresentador expôs o desejo de vê-lo performando tango com Fátima Bernardes. E essa não será a primeira vez de Banderas na televisão brasileira.

+ Antonio Banderas no Brasil: ator confirma presença em final da ‘Dança dos Famosos’, da TV Globo

Em 2011, durante sua terceira passagem pelo país, o ator fez uma participação no “Mais Você“, de Ana Maria Braga. Nascido na Espanha, Banderas preparou a autêntica paella espanhola ao vivo — isso depois de protagonizar uma cena que ficou na memória dos brasileiros.

Ao cumprimentar Ana Maria, o ator e a apresentadora acabaram pisando na cadela Belinha, que, à época, ficava solta no estúdio. Relembre: