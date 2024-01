No ‘BBB24’, Wanessa condena gritos de Davi e é detonada na web: ‘Namora um agressor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/01/2024 - 9:54 Para compartilhar:

Wanessa Camargo virou assunto nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 23, após uma conversa polêmica com Davi. Ao brother, a cantora disse ter “gatilhos” com gritos, mas internautas lembraram que ela namora Dado Dolabella — que já foi três vezes acusado de agressão.

“Eu tenho um gatilho muito grande com quem grita desse jeito. Real. É f*da, uma mulher ter que gritar mais alto para falar com você. Tenta melhorar, porque não é a primeira vez”, advertiu a filha de Zezé Di Camargo, em uma conversa no jardim.

O comentário repercutiu no X, antigo Twitter, e gerou revolta em usuários da plataforma. Isso porque, além do namoro com Dado, Wanessa ainda é amiga de Rodriguinho, participante do reality que também já foi acusado de agressão.

“Ué, mas dei um Google aqui e aparentemente o namorado dela responde por agressão a mulheres e violência doméstica. Não entendi. Essas notícias são fake?”, ironizou uma.

“Só os que gritam, os que batem ela adota”, criticou outro.

“Mas o Rodriguinho falou que ia bater no Davi e ela não teve medo”, relembrou um terceiro.

“Para Wanessa, Davi é agressivo. Ela namora um agressor de mulheres”, constatou mais um.

Assista:

Wanessa Camargo diz que tem gatilhos com homens que gritam com mulheres. #BBB24

pic.twitter.com/geg3wHFbFa — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 23, 2024

