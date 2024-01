No ‘BBB24’, Wanessa Camargo desabafa sobre medo de rejeição: ‘Gatilho para mim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/01/2024 - 12:44 Para compartilhar:

O “BBB” pode ser uma chance para alavancar a carreira dos participantes ou resultar no cancelamento, assunto bastante falado dentro da casa em diversas edições. No “BBB24“, Wanessa Camargo, integrante do grupo Camarote, desabafou sobre o assunto.

No último sábado, 20, a cantora comentava sobre como a desistência de Vanessa Lopes mexeu com ela, quando confessou temer pela repercussão de sua discussão com MC Bin Laden. Segundo Wanessa, não gosta de embates e fica preocupada com o que o público pode ter achado de sua postura com o funkeiro.

“Tenho medo de entrar em enfrentamento, em confronto, como fiz com o Bin. Nunca gostei disso”, começou, em conversa com o Marcus Vinícius.

“Eu sempre tive medo da rejeição, de ser rejeitada. Desde pequena é um gatilho para mim”, completou a cantora. Mais cedo, Wanessa havia comentado que o melhor da fama é a independência financeira, mas, além disso, “não é legal” e “tem uma parte que ninguém está preparado”.

