No ‘BBB 25’, João Gabriel e Aline discutem no Sincerão e Vinícius grita em defesa da amiga

Durante o Sincerão desta segunda-feira, 17, no BBB 25, João Gabriel e Aline discutiram mais uma vez. Assim como na última dinâmica, Aline interrompeu a fala do brother para se defender e o goiano se exaltou e gritou: “Não vai deixar eu falar?”.

Imediatamente, Vinícius interferiu, mandando João Gabriel falar baixo: “Não vai falar assim também não!” João Pedro e Vinícius, as duplas de Aline e João Gabriel, também debateram, cada um defendendo seu aliado.

Os dois se acusaram de desrespeitar um ao outro, especialmente na votação do Paredão de segunda-feira, 17, quando os brothers tiveram outro embate.

Os ex-BBBs Fernanda Bande, Babu Santana e Arthur Aguiar decidiram que João Gabriel pipocou e mentiu nas acusações que fez a Aline. “Respeito é bom e todo mundo gosta”, disse a sister após a consequência sofrida por João.

Os dois continuaram discutindo depois do tempo regulamentar da dinâmica. Aline exigiu respeito e João Gabriel disse que pediu desculpa e chegou a chorar por ter gritado com ela.

Entenda a relação dos brothers

Os brothers vêm entrando em embate desde que João Gabriel colocou Aline no penúltimo Paredão. No Sincerão da semana passada, os brothers se apontaram novamente e João Gabriel se exaltou e gritou com a baiana mais uma vez. No Paredão montado no domingo, 16, os dois discutiram novamente, quando Aline não concordou com a justificativa do voto de João Gabriel nela e o goiano se exaltou e aumentou seu tom de voz durante a discussão. Vinícius e João Gabriel também chegaram a discutir, por conta do voto do brother em Aline ao Paredão.