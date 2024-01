No ‘BBB 24’, Davi ganha bolsa para estudar Medicina e cai no choro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 15:50 Para compartilhar:

Davi, integrante do programa BBB 24, ganhou uma bolsa de estudos totalmente paga pela Faculdade Estácio, instituição de ensino que patrocina o reality show, para o curso que quiser após uma dinâmica no reality. Com sonho declarado de cursar Medicina, o motorista de aplicativo caiu no choro. Além da bolsa, ele ganhou R$ 5 mil.

Os sorteados para participar da dinâmica da Estácio tinham que escolher dois brothers para formar sua equipe e concorrer a uma bolsa de estudos integral. Com apresentação de Ana Clara, Wanessa Camargo surpreendeu e escolheu Davi e Deniziane para acompanhá-la na prova.

Eles responderam uma pergunta sobre conhecimentos gerais e venceram.

Davi ganhou a tão sonhada bolsa de estudos dele para cursar Medicina. Depois, em conversa com Isabelle, o motorista de aplicativo se emocionou e foi consolado na sala da casa.

“Agora você vai relaxar mais ainda. E curtir isso aqui intensamente. Valorizar tudo que tiver aqui. Cozinhar, brincar, rir. Porque o seu objetivo já foi alcançado. O que vier posterior isso é lucro e relaxar, simplesmente”, falou ela. “Deus é bom o tempo todo, Davi. A gente não entende os planos de Deus”, completou.

Davi, então, imaginou o início dos estudos. “Estou aqui, mas quando eu chegar lá e sentar na cadeira para começar a estudar mesmo, vai ser ralado… Vai ser um sonho. Eu não estou nem acreditando”, disse ele.

